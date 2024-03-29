Взрыв прогремел в Харькове: что известно

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В Харькове прогремел взрыв. В Воздушных силах предупредили о запуске управляемых авиабомб и российском обстреле.
В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света
Из-за значительных повреждений энергосистемы Украины, вызванных российскими ракетными обстрелами, в городе Александрия Кировоградской области срочно введены графики аварийных отключений электроэнергии.
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В 2022-2023 годах Министерство обороны Украины заключило государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 компаниями, среди которых около 100 отечественных предприятий и более 30 иностранных компаний, часто с привлечением посредников из-за высокой конкуренции на рынке вооружений.
Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения
По меньшей мере 630 религиозных объектов, включая церкви, храмы, синагоги и мечети, были разрушены или повреждены российскими обстрелами и мародерством с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе
По словам главы Одесской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать Одесскую область.
Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде
Польша направит войска, в том числе кинологов с собаками, в Париж для помощи в обеспечении безопасности и обнаружении взрывчатки во время летних Олимпийских игр 2024 года.
Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы
Четырех предателей, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.
Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении
Массированная атака России 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что требует срочного ремонта и увеличения генерирующих мощностей, особенно маневренных мощностей для Харькова и Одессы, а также усиления противовоздушной обороны и физической защиты объектов.
ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш
российские оккупанты пытаются как можно больше атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, такие как тепловые электростанции, гидроэлектростанции и хранилища, а также пытаются истощить украинские системы противовоздушной обороны.
Олещук показал, как силы ПВО ночью сбили 5 "шахедов" на юге Украины
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как во время ночной атаки "шахедов" на юге Украины сбили пять российских дронов-камикадзе.