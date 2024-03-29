Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Харькове прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

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В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Всплыло сообщение о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину.

Сейчас СМИ и мониторинговые группы сообщают о взрывах в Харькове.

россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых