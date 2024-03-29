россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых

Армия рф за прошедшие сутки атаковала около 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности россияне нанесли ракетный удар, запускали КАБы, FPV-дрон, также стреляли из артиллерии и минометов. Из-за вражеских атак два человека погибли, еще восемь травмировались. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов передает УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное, Синьковка, Степная и др. Авиаударам подверглись н.п. Боровая, Купянск - сообщил Синегубов.

-15:58 в с. Высокий Харьковского района в результате ракетного обстрела Х-35У повреждены 11 частных домов. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

- 14:42 в результате российского авиационного обстрела КАБ с. Куриловка Купянского района поврежден частный дом. Пострадали 2 женщины 53 и 55 лет.

-14:35 в г. Купянск в результате обстрела КАБ повреждены три квартиры. С ранениями в медицинское учреждение доставлен 42-летний мужчина и еще 1 гражданский.

-14:10 в результате обстрела с. Моначиновка Купянского района повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. В результате полученных травм погибла 57-летняя женщина. 31-летний мужчина получил ранения.

-13:56 в г. Волчанск Чугуевского района враг с FPV-дрона сбросил снаряд на центр первичной медицинской помощи. Повреждена крыша здания. Погиб 59-летний мужчина.

-10:00 в г. Волчанск Чугуевского района в результате массированного вражеского артобстрела повреждены по меньшей мере 10 частных домов, две гражданские машины. Огнестрельные и взрывные травмы получили 60-летний и 48-летний мужчины.

Дополнение

Также Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки в с. Снежковка Изюмского района, находясь в лесу 53-летний мужчина получил минно-взрывные травмы. Его госпитализировали.

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