Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.