Введение множественного гражданства в Украине: Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве в Украине. Документ определяет условия приобретения двойного гражданства и запрещает его для граждан государства-агрессора.
Парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.
Рада поддержала за основу законопроект #11469 о введении института множественного гражданства в Украине. ЗА основу - 247
По его словам, ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев.
Дополнение
Проект закона называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".
Документом определены принципы законодательства Украины о гражданстве, в частности принцип единого гражданства, который понимается Законом в двух аспектах:
-внутреннем - гражданство государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины,
- и внешнем - признание гражданина Украины, который приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, в правовых отношениях с Украиной только гражданином Украины
В законопроекте уточняются условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:
-приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;
-приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;
-приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;
-автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;
-упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;
-приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.
Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины.
В частности множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года № 68/262.
Напомним
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве в августе этого года.