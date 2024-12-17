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Введение множественного гражданства в Украине: Рада сделала первый шаг

Введение множественного гражданства в Украине: Рада сделала первый шаг

Киев  •  УНН

 • 853 просмотра

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о множественном гражданстве в Украине. Документ определяет условия приобретения двойного гражданства и запрещает его для граждан государства-агрессора.

Парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства в Украине, сообщает УНН со ссылкой на депутатский корпус.

Рада поддержала за основу законопроект #11469 о введении института множественного гражданства в Украине. ЗА основу - 247

- написал нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, ко второму чтению должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев.

Дополнение

Проект закона называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Документом  определены принципы законодательства Украины о гражданстве, в частности принцип единого гражданства, который понимается Законом в двух аспектах:

-внутреннем - гражданство государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины,

- и внешнем - признание гражданина Украины, который приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, в правовых отношениях с Украиной только гражданином Украины

В законопроекте уточняются условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

-приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

-приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

-приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

-автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

-упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

-приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины.

В частности множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовало против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года № 68/262.

Напомним

Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве в августе этого года. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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