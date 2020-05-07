Потеря лесов в мире продолжается, хотя и более медленными темпами - ФАО

"В мире в целом обезлесение продолжается, хотя и более медленными темпами: с 2015 года 10 млн гектаров леса ежегодно переводятся в иные категории пользования, и это меньше, чем 12 млн гектаров в год в предшествующие пять лет", - говорится в выводах доклада.

Согласно докладу, на сегодня в мире насчитывается 4,06 млрд гектаров леса, что равнозначно 0,52 гектара на каждого жителя Земли. С учетом естественного разрастания лесов чистые потери лесов с 2010 года составляли 4,7 млн гектаров в год.

Одним из достижений, отмеченных в новой оценке, стало то, что площадь лесов в охраняемых зонах в мире с 1990 года увеличилась на 191 млн гектаров, и теперь 18% мировых лесов располагаются внутри природоохранных зон, причем наибольшая их доля находится в Южной Америке.

Это означает, что мир выполнил и перевыполнил в отношении лесов Айтинские целевые задачи по включению в природоохранные зоны не менее 17% территории суши к 2020 году, отметил старший специалист ФАО по вопросам лесного хозяйства Ансси Пеккаринен, который координировал проведение оценки.

Так, согласно основным выводам ФАО:

Лесные площади в мире с 1990 года сократились на 178 млн гектаров, что примерно равно территории Ливии.

За последнее десятилетие площадь лесов выросла в Азии, Океании и Европе, тогда как самые высокие темпы чистой потери лесов отмечены в Африке, за которой следует Южная Америка.

Девственные леса занимают площадь, равную примерно 1,11 млрд гектаров.

Около 30% всех лесов используются главным образом для производства древесной и недревесной лесной продукции.

Растет доля лесов, предназначенных главным образом для защиты почв и воды.

Преимущественная часть лесных площадей - 93% общей площади - состоит из естественно возобновляемого леса, остальное - посадки.

Совокупные запасы углерода в лесах сокращаются из-за уменьшения площади лесов, но при этом плотность накопления углерода за последние тридцать лет немного увеличилась.

Как сообщал УНН, по оценкам ФАО, в 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн - страдали от истощения.