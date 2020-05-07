Втрата лісів в світі триває, хоча і більш повільними темпами - ФАО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Втрата лісових площ в світі сповільнюється, а збалансоване управління ними зростає. Про це йдеться в результатах Глобальної оцінки лісових ресурсів, опублікованих Продовольчої і сільськогосподарської організацією ООН (ФАО), передає УНН.
"У світі в цілому збезлісення триває, хоча і більш повільними темпами: з 2015 року 10 млн гектарів лісу щороку переводяться в інші категорії користування, і це менше, ніж 12 млн гектарів на рік в попередні п'ять років", - йдеться у висновках доповіді.
Згідно з доповіддю, на сьогодні в світі налічується 4,06 млрд гектарів лісу, що рівнозначно 0,52 гектара на кожного жителя Землі. З урахуванням природного розростання лісів чисті втрати лісів з 2010 року становили 4,7 млн гектарів на рік.
Одним з досягнень, відзначених в новій оцінці, стало те, що площа лісів в охоронюваних зонах в світі з 1990 року збільшилася на 191 млн гектарів, і тепер 18% світових лісів розташовуються усередині природоохоронних зон, причому найбільша їх частка знаходиться в Південній Америці.
Це означає, що світ виконав і перевиконав щодо лісів Айтінські цільові завдання по включенню в природоохоронні зони не менше 17% території суші до 2020 року, зазначив старший фахівець ФАО з питань лісового господарства Ансі Пеккарінен, який координував проведення оцінки.
Так, відповідно до основних висновків ФАО:
Лісові площі в світі з 1990 року скоротилися на 178 млн гектарів, що приблизно дорівнює території Лівії.
За останнє десятиліття площа лісів зросла в Азії, Океанії і Європі, тоді як найвищі темпи чистої втрати лісів відзначені в Африці, за якою слідує Південна Америка.
Незаймані ліси займають площу, рівну приблизно 1,11 млрд гектарів.
Близько 30% всіх лісів використовуються головним чином для виробництва деревного і недеревної лісової продукції.
Зростає частка лісів, призначених головним чином для захисту грунтів і води.
Переважна частина лісових площ - 93% загальної площі - складається з природно відновлюваної лісу, решта - посадки.
Сукупні запаси вуглецю в лісах скорочуються через зменшення площі лісів, але при цьому щільність накопичення вуглецю за останні тридцять років трохи збільшилася.
Як повідомляв УНН, за оцінками ФАО, в 2019 році в 55 країнах, зачеплених продовольчою кризою, 75 млн дітей мали затримку росту і 17 млн - страждали від виснаження.