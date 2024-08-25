ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

  •  84088 просмотра
Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой рф: МИД об ударе по Краматорску

Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой рф: МИД об ударе по Краматорску

  •  71377 просмотра
На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне

  •  57652 просмотра
рф конфисковала более 100 млн долларов у Google для финансирования поддержки войны - The Telegraph

рф конфисковала более 100 млн долларов у Google для финансирования поддержки войны - The Telegraph

  •  34089 просмотра
У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

  •  45278 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  260241 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  247347 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  262668 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  273203 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  322152 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

  •  39975 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  80647 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  145690 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  78870 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

23 августа 2024, 15:04  •  75951 просмотра
Актуальное
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 18:34  •  26225 просмотра

Read in English

Президент Зеленский сообщил о продвижении ВСУ на 1-3 км в Курской области. Украинские войска взяли под контроль два новых населенных пункта и продолжают активные действия в отношении еще одного.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о новых успехах Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, украинские войска продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров в этом регионе и взяли под контроль два новых населенных пункта, передает УНН

Детали

«Есть продвижение наших сил в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда», - заявил президент Зеленский во время своего последнего обращения.

Операция продолжается, и украинские военные продолжают активные действия, направленные на освобождение территорий от российских оккупантов. Пополнение обменного фонда свидетельствует об успехах в захвате военнопленных, что может сыграть важную роль в будущих обменах.

Украина продолжает демонстрировать свой несокрушимый дух и решимость в борьбе за свою независимость, продвигаясь в освобождении оккупированных территорий.

Не забудьте поддержать наших военных через надежные каналы донатов.

Генштаб: за добу 134 бої на фронті, понад третина - на Покровському напрямку, операція на Курському напрямку триває22 августа 2024, 05:44 • 16436 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
  •  55428 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  121780 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  145688 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  152216 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  142278 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  260238 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  108248 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  95975 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  81876 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  247344 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

  •  45278 просмотра
рф конфисковала более 100 млн долларов у Google для финансирования поддержки войны - The Telegraph

рф конфисковала более 100 млн долларов у Google для финансирования поддержки войны - The Telegraph

  •  34089 просмотра
На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне

  •  57652 просмотра
Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой рф: МИД об ударе по Краматорску

Целевые удары по СМИ стали системной военной тактикой рф: МИД об ударе по Краматорску

  •  71377 просмотра
С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

С началом операции в курской области на харьковском направлении рф уменьшила применение тактической авиации

  •  84088 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  260241 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  247347 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  262668 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  273203 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  322152 просмотра

Война

На Сумщине за сутки 88 обстрелов: 3 погибших, 6 раненых

На Сумщине за сутки 88 обстрелов: 3 погибших, 6 раненых

  •  1499 просмотра
Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  15256 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  17268 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  25399 просмотра
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  26596 просмотра

политика

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  15256 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  17268 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  25399 просмотра
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  26596 просмотра
Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский

Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский

  •  32435 просмотра

Война

На Сумщине за сутки 88 обстрелов: 3 погибших, 6 раненых

На Сумщине за сутки 88 обстрелов: 3 погибших, 6 раненых

  •  1499 просмотра
Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  15256 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  17268 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  25399 просмотра
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  26596 просмотра

политика

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

Зеленский призывает усилить санкции и ускорить поставки оружия

  •  15256 просмотра
Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

  •  17268 просмотра
МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

МИД Украины сделал заявление относительно недружественных действий Республики Беларусь

  •  25399 просмотра
ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

  •  26596 просмотра
Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский

Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский

  •  32435 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  102700 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  104599 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  105917 просмотра

Экономика

Завтра в Украине выключать свет не планируют

Завтра в Украине выключать свет не планируют

  •  20489 просмотра
У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

У Индии есть влияние на российскую экономику - Зеленский

  •  45240 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

Энергетики восстановили электроснабжение для более 7 тысяч потребителей - Минэнерго

  •  80106 просмотра
США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

США предупреждают о санкциях странам, помогающим РФ обходить ограничения

  •  106199 просмотра
Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

  •  35824 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

24 августа 2024, 06:46  •  40352 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

24 августа 2024, 04:36  •  39571 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  44356 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  85620 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  55995 просмотра