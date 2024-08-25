ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о новых успехах Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, украинские войска продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров в этом регионе и взяли под контроль два новых населенных пункта, передает УНН.

Детали

«Есть продвижение наших сил в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда», - заявил президент Зеленский во время своего последнего обращения.

Операция продолжается, и украинские военные продолжают активные действия, направленные на освобождение территорий от российских оккупантов. Пополнение обменного фонда свидетельствует об успехах в захвате военнопленных, что может сыграть важную роль в будущих обменах.

Украина продолжает демонстрировать свой несокрушимый дух и решимость в борьбе за свою независимость, продвигаясь в освобождении оккупированных территорий.

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