ВСУ продвинулись в Курской области и взяли под контроль еще два населенных пункта, - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о продвижении ВСУ на 1-3 км в Курской области. Украинские войска взяли под контроль два новых населенных пункта и продолжают активные действия в отношении еще одного.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о новых успехах Вооруженных Сил Украины в Курской области. По его словам, украинские войска продвинулись на расстояние от 1 до 3 километров в этом регионе и взяли под контроль два новых населенных пункта, передает УНН.
Детали
«Есть продвижение наших сил в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Есть пополнение обменного фонда», - заявил президент Зеленский во время своего последнего обращения.
Операция продолжается, и украинские военные продолжают активные действия, направленные на освобождение территорий от российских оккупантов. Пополнение обменного фонда свидетельствует об успехах в захвате военнопленных, что может сыграть важную роль в будущих обменах.
Украина продолжает демонстрировать свой несокрушимый дух и решимость в борьбе за свою независимость, продвигаясь в освобождении оккупированных территорий.
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