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ЗСУ просунулися в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, – Зеленський

ЗСУ просунулися в Курській області та взяли під контроль ще два населені пункти, – Зеленський

Київ • УНН

 • 100950 перегляди

Президент Зеленський повідомив про просування ЗСУ на 1-3 км у Курській області. Українські війська взяли під контроль два нових населених пункти та продовжують активні дії щодо ще одного.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про нові успіхи Збройних Сил України в Курській області. За його словами, українські війська просунулися на відстань від 1 до 3 кілометрів у цьому регіоні та взяли під контроль два нових населених пункти, передає УНН

Деталі

"Є просування наших сил у Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще два населені пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду", – заявив президент Зеленський під час свого останнього звернення.

Операція триває, і українські військові продовжують активні дії, спрямовані на звільнення територій від російських окупантів. Поповнення обмінного фонду свідчить про успіхи в захопленні військовополонених, що може відіграти важливу роль у майбутніх обмінах.

Україна продовжує демонструвати свій незламний дух та рішучість у боротьбі за свою незалежність, просуваючись у звільненні окупованих територій.

Не забудьте підтримати наших військових через надійні канали донатів.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика

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