Силы обороны Украины на Покровском направлении держат оборону в направлении Прогресса, Лозоватского, Ивановки и Воздвиженки. Ситуация на этом участке фронта напряженная и сложная. Об этом заявили в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает УНН.

Детали

В ОСУВ подчеркивают, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

Военные также заявили, что работают над тем, чтобы выбить войска рф из Прогресса.

Подразделения противника в районе Прогресс, находятся под огневым поражением Сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои - заявили в ОСУВ «Хортица».

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Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска не достигли существенного прогресса на фронте. Он назвал их локальные успехи лишь тактическими.