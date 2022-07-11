Вступительная кампания-2022: более 13 тыс. человек подтвердили участие в дополнительной сессии мультитеста

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"По данным УЦОКО, желание сдавать тестирование в этой сессии подтвердили более 13 тыс. человек. Намерение сдать НМТ во временных экзаменационных центрах Украины подтвердили примерно 12 тыс. человек, за рубежом – почти 1 тыс. 400 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Шкарлет напомнил, что на этом этапе также регистрируются те участники, которые не имели доступа к интернету, не смогли подтвердить участие в основной сессии или избрали участие в дополнительной сессии из-за того, что страна, в которой они находятся, доступна именно в период этой сессии. Потенциальные участники выбирают населенный пункт из предложенного перечня, а 1-10 августа должны предоставить окончательную информацию о намерении сдать тестирование в выбранном месте.

По его словам, дополнительная сессия НМТ в Украине состоится в 21 области и городе Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в АР Крым, Севастополе, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Кроме того, украинские поступающие, вынужденно находящиеся за пределами государства, смогут составить НМТ за границей.

Дополнение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте.