Вступна кампанія-2022: понад 13 тис. осіб підтвердили участь у додатковій сесії мультитесту

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"За даними УЦОЯО, бажання складати тестування у цій сесії підтвердили понад 13 тис. осіб. Намір скласти НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах України підтвердили приблизно 12 тис. осіб, за кордоном – майже 1 тис. 400 осіб", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Шкарлет нагадав, що на цьому етапі також реєструються ті учасники, які не мали доступу до інтернету, не змогли підтвердити участь в основній сесії або обрали участь у додатковій сесії через те, що країна, в якій вони перебувають, доступна саме у період цієї сесії. Наразі потенційні учасники обирають населений пункт із запропонованого переліку, а 1-10 серпня мають надати остаточну інформацію про намір скласти тестування в обраному місці.

За його словами, додаткова сесія НМТ в Україні відбудеться в 21 області та місті Києві. Нині неможливо провести НМТ у АР Крим, місті Севастополі, а також Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

Крім того, українські вступники, які вимушено перебувають поза межами держави, зможуть скласти НМТ за кордоном.

Доповнення

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що наразі активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці.