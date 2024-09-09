Встречу Стармера и фон дер Ляйен по «перегрузке» отношений между Лондоном и Брюсселем снова перенесли

Запланированная встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен была отложена. ЕС «разочарован» тем, что британское правительство продолжает проявлять осторожность в вопросе возобновления таких программ молодёжного и студенческого обмена между Лондоном и Брюсселем. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Ожидалось, что премьер-министр Британии встретится с Урсулой фон дер Ляйен в первую или вторую неделю сентября, но источники сообщили, что теперь встреча может состояться не раньше конца октября.

Дипломаты ЕС заявили, что в некоторых кругах «обеспокоены» тем, что правительство Великобритании не высказалось более позитивно в отношении молодежных и студенческих программ, сказав, что проявление осторожности ставит под сомнение надежды на более широкую перезагрузку отношений Великобритании с ЕС.

Источники в Брюсселе заявили, что они задаются вопросом, не действует ли Стармер из избытка осторожности, опасаясь, что противники Brexit обвинят его в попытке отменить Brexit, если он слишком охотно согласится на возобновление программ.

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Другие говорили, что ЕС обозначил свои собственные «красные линии», сообщив журналистам, что соглашение по облегчению поездок для музыкантов и артистов маловероятно.

Изначально встреча Стармера и фон дер Ляйен тет-а-тет была запланирована на 25 июля, но из-за разногласий в расписании она не состоялась, и обе стороны заявили, что попытаются встретиться в конце августа или в начале сентября.

Теперь ожидается, что новая программа работы над «перезагрузкой» ЕС начнется не раньше весны, а в начале следующего года может состояться саммит ЕС и Великобритании, чтобы запустить процесс.

Источники в ЕС заявили, что они не обеспокоены задержкой встречи, поскольку фон дер Ляйен сосредоточена на том, чтобы привести в порядок свой новый совет руководителей - комиссаров ЕС.

В среду утром она назовет имена своих новых комиссаров, но затем их назначения должен ратифицировать Европейский парламент, что может занять более месяца.

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