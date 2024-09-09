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Зустріч Стармера і фон дер Ляєн щодо "перевантаження" відносин між Лондоном і Брюсселем знову перенесли

Зустріч Стармера і фон дер Ляєн щодо "перевантаження" відносин між Лондоном і Брюсселем знову перенесли

Київ • УНН

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Заплановану зустріч прем'єра Британії та голови Єврокомісії перенесено на кінець жовтня. ЄС розчарований обережністю Лондона щодо відновлення молодіжних та студентських обмінів.

Заплановану зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн було відкладено. ЄС "розчарований" тим, що британський уряд продовжує проявляти обережність у питанні відновлення таких програм молодіжного та студентського обміну між Лондоном і Брюсселем. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН

Деталі

Очікувалося, що прем'єр-міністр Британії  зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн у перший або другий тиждень вересня, але джерела повідомили, що тепер зустріч може відбутися не раніше кінця жовтня.

Дипломати ЄС заявили, що в деяких колах "занепокоєні" тим, що уряд Великої Британії не висловився більш позитивно щодо молодіжних і студентських програм, сказавши, що прояв обережності ставить під сумнів надії на більш широке перезавантаження відносин Великої Британії з ЄС.

Джерела в Брюсселі заявили, що вони задаються питанням, чи не діє Стармер з надлишку обережності, побоюючись, що противники Brexit звинуватять його в спробі скасувати Brexit, якщо він занадто охоче погодиться на відновлення програм.

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Інші говорили, що ЄС позначив свої власні "червоні лінії", повідомивши журналістам, що угода щодо полегшення поїздок для музикантів і артистів малоймовірна.

Спочатку зустріч Стармера і фон дер Ляєн тет-а-тет була запланована на 25 липня, але через розбіжності в розкладі вона не відбулася, і обидві сторони заявили, що спробують зустрітись наприкінці серпня або на початку вересня.

Тепер очікується, що нова програма роботи над "перезавантаженням" ЄС розпочнеться не раніше весни, а на початку наступного року може відбутися саміт ЄС і Великої Британії, щоб запустити процес.

Джерела в ЄС заявили, що вони не стурбовані затримкою зустрічі, оскільки фон дер Ляєн зосереджена на тому, щоб привести до ладу свою нову раду керівників - комісарів ЄС.

У середу вранці вона назве імена своїх нових комісарів, але потім їхні призначення має ратифікувати Європейський парламент, що може зайняти понад місяць.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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