Установлено местонахождение более 200 пропавших без вести лиц в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

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“Сейчас в колл-центр поступило 311 обращений. Около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области. По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины” — сообщил Олег Котенко.

Добавил, что пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий.

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