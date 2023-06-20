Установлено местонахождение более 200 пропавших без вести лиц в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На данный момент удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонской области, которые считались без вести пропавшими после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
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“Сейчас в колл-центр поступило 311 обращений. Около 90% обращений касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области. По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины” — сообщил Олег Котенко.
Добавил, что пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек. Их дела переданы в Нацполицию для проведения розыска и следственных действий.
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