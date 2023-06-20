Встановлено місцезнаходження понад 200 зниклих безвісти осіб внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На даний момент вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонської області, які вважалися безвісті зниклими після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
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“Наразі до кол-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини” — повідомив Олег Котенко.
Додав, що зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій.
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