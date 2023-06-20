На Херсонщині кількість жертв та постраждалих через підрив росіянами Каховської ГЕС складає 49 чоловік – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Станом на вечір 20 червня через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області загинула 21 людина, ще 28 людей отримали поранення. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 — наші ліквідатори”, — зазначив Клименко.
Також, за його словами, на Херсонщині залишаються підтопленими 595 будинків.
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