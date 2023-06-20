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На Херсонщине количество жертв и пострадавших из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет 49 человек - МВД

Киев • УНН

 • 836293 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на вечер 20 июня из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области погиб 21 человек, еще 28 человек получили ранения. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

На Херсонщине количество жертв и пострадавших из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет 49 человек - МВД

Цитата

“Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых. Сейчас 21 человек погиб, в том числе 5 — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 — наших ликвидаторов”, — отметил Клименко.

Также, по его словам, на Херсонщине остаются подтопленными 595 домов.

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