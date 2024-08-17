Всеукраинский Совет церквей поддержал запрет религиозных организаций, связанных с рф

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законодательную инициативу Президента Владимира Зеленского о запрете деятельности религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ВСЦиРО.

«Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и которая освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор - и самих украинцев.

Мы подтверждаем свое заявление от 11 апреля 2023 года о том, что партнерские отношения и свобода вероисповедания и их защита со стороны государства является основой государственно-конфессиональных взаимоотношений в Украине, а ни одна организация - будь то религиозная или светская, - которая имеет центр в стране, осуществившей военную агрессию против нашего народа, и руководствуется государством-агрессором, не может действовать в Украине. Мы поддерживаем законодательную инициативу Президента Украины относительно предотвращения деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку», - говорится в заявлении членов Всеукраинского Совета.

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Во Всеукраинском Совете Церквей указали, что в Украине даже в условиях жестокой войны уважают религиозные права и свободы. Верующие, несмотря на определенные вызовы, связанные с войной, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений. Впрочем, главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов.

"Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает Господние установления и элементарные нормы общечеловеческой морали.

Мы убеждены, что курс на защиту свободы вероисповедания и духовной независимости, под которым мы понимаем не замкнутость, а открытость к высоким образцам наших религиозных традиций при одновременном неприятии манипуляций верой и прикрытия преступлений религией, будет способствовать консолидации нашего общества ради нашей победы и утверждения долгожданного справедливого мира», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНН, на следующей неделе Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете религиозных организаций, которые связаны со страной-агрессором.