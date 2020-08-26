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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный экономический форум заявил о переносе ежегодной встречи в Давосе

Киев • УНН

 • 13637 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Всемирный экономический форум объявил, что предстоящая ежегодная встреча в Давосе, Швейцария, будет перенесена на фоне всемирной пандемии COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение организаторов форума.

Всемирный экономический форум заявил о переносе ежегодной встречи в Давосе

“Всемирный экономический форум решил перенести ежегодную встречу 2021 года в Давосе на начало следующего лета. Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать „Большую перезагрузку“ в эпоху после COVID-19. Однако эксперты считают, что Форум не сможет сделать это безопасно в январе”, — говорится в сообщении.

Отмечается в то же время, что в течение недели с 25 января Форум проведет в цифровом формате “Давосские диалоги” на высоком уровне, на которых мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Как сообщал УНН, из-за COVID-19 в Новой Зеландии перенесли выборы.

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