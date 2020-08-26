Всесвітній економічний форум заявив про перенесення щорічної зустрічі в Давосі

"Всесвітній економічний форум вирішив перенести щорічну зустріч 2021 року в Давосі на початок наступного літа. Рішення приймалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19. Однак експерти вважають, що Форум не зможе зробити це безпечно в січні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається в той же час, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.

Як повідомляв УНН, через COVID-19 в Новій Зеландії перенесли вибори.