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Всесвітній економічний форум заявив про перенесення щорічної зустрічі в Давосі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Всесвітній економічний форум оголосив, що майбутня щорічна зустріч в Давосі, Швейцарія, буде перенесена на тлі всесвітньої пандемії COVID-19, передає УНН з посиланням на повідомлення організаторів форуму.

Всесвітній економічний форум заявив про перенесення щорічної зустрічі в Давосі

"Всесвітній економічний форум вирішив перенести щорічну зустріч 2021 року в Давосі на початок наступного літа. Рішення приймалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19. Однак експерти вважають, що Форум не зможе зробити це безпечно в січні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається в той же час, що протягом тижня з 25 січня Форум проведе в цифровому форматі "Давоські діалоги" на високому рівні, на яких світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.

Як повідомляв УНН, через COVID-19 в Новій Зеландії перенесли вибори.

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