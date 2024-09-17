"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей
Киев • УНН
Президент Украины поблагодарил спасателей ГСЧС за смелость и спасение жизней. Он опубликовал видео с их работой и напомнил о Дне спасателя, который отмечается 17 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей ГСЧС за смелость и спасение жизней, поздравив с профессиональным праздником, пишет УНН.
Сегодня профессиональный праздник всех спасателей ГСЧС Украины. Людей, которые прибывают на места обстрелов одними из первых. Рискуют собой, но помогают другим. Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизни наших людей!
Он также показал видео с работой украинских спасателей.
В Україні День рятівника та День усиновлення, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Що ще можна відзначити 17 вересня17 сентября 2024, 03:07 • 28588 просмотров