"Всегда там, где нужны больше всего": Зеленский поделился кадрами работы спасателей

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей ГСЧС за смелость и спасение жизней, поздравив с профессиональным праздником, пишет УНН.

Сегодня профессиональный праздник всех спасателей ГСЧС Украины. Людей, которые прибывают на места обстрелов одними из первых. Рискуют собой, но помогают другим. Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизни наших людей!