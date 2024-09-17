"Завжди там, де потрібні найбільше": Зеленський поділився кадрами роботи рятувальників

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам ДСНС за сміливість та порятунок життів, привітавши з професійним святом, пише УНН.

Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей!