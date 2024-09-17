"Завжди там, де потрібні найбільше": Зеленський поділився кадрами роботи рятувальників
Київ • УНН
Президент України подякував рятувальникам ДСНС за сміливість та порятунок життів. Він опублікував відео з їхньою роботою та нагадав про День рятівника, який відзначається 17 вересня.
Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам ДСНС за сміливість та порятунок життів, привітавши з професійним святом, пише УНН.
Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей!
Він також показав відео з роботою українських рятувальників.
В Україні День рятівника та День усиновлення, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Що ще можна відзначити 17 вересня17.09.24, 06:07 • 109708 переглядiв