Необходимые критерии, регулирующие вопросы нацменьшинств, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС, Украина выполнила. Внесение в украинское законодательство каких-то норм, касающихся русского национального меньшинства, не приведет к окончанию войны рф против Украины. Об этом рассказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Детали

Обратите внимание, что было очень много изменений в законодательство, которые регулируют вопросы нацменьшинств, статус русского национального меньшинства, а не русскоязычного населения. Были выводы Венецианской комиссии. Комплекс всех этих решений, оценок и принятых мер позволил Еврокомиссии сказать, что все необходимые критерии для начала переговоров в этой сфере мы выполнили. Я хочу обратить внимание, что для лиц, которые считают представителями русского национального меньшинства, нет ограничений. Они в понимании закона имеют такие же права и ограничения, как и другие - сказала Стефанишина.

Она добавила, что есть определенные ограничения по языку из некоторых соображений безопасности, что очевидно в условиях войны, когда агрессором является РФ, которая несет свою агрессию через пакет пропагандистского нарратива «русского мира».

Это, безусловно, оправданные ограничения - добавила Стефанишина.

Также она отметила, что первыми на повестке дня стоят война и реформы, необходимые для членства в Евросоюзе.

И когда те или иные бывшие политики, или действующие европейские политики начинают цепляться за такие маленькие вещи, это только дестабилизирует. Если мы в законодательство внесем какие-то нормы, касающиеся русского национального меньшинства - от этого война не завершится, и ближе к победе мы не станем - отметила министр.

Напомним,

Ранее Стефанишина заявляла, что Украина готова удовлетворить требования Венгрии по нацменьшинствам в рамках евроинтеграции.