ВСП получил 176 сообщений о вмешательстве в работу судей с начала года

КИЕВ. 22 июля. УНН. За первое полугодие 2020 года в Высший совет правосудия поступило 176 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей. После их рассмотрения установлено, что 105 сообщений не имеют оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.