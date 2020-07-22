ВРП отримала 176 повідомлень про втручання у роботу суддів з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За перше півріччя 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшло 176 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів. Після їх розгляду встановлено, що 105 повідомлень не мають підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.
"Протягом першого півріччя 2020 року Вища рада правосуддя отримала 176 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за шість місяців з початку року Вища рада правосуддя розглянула 144 таких повідомлення та ухвалила 26 рішень про вжиття заходів реагування, а саме:
- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;
- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, та інші.
"105 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, Вища рада правосуддя розцінила як такі, що не містять підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. На кінець першого півріччя нерозглянутими залишаються 123 повідомлення про втручання", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж роботи Вищого антикорупційного суду, з вересня 2019 року по червень 2020 року, було засуджено трьох адвокатів, двох екснардепів, двох суддів, керівника держпідприємтсва та депутата міськради.