ВРП отримала 176 повідомлень про втручання у роботу суддів з початку року

ukru
Ексклюзив
08:24 • 43930 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 95292 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 102933 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165062 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137143 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146366 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147750 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129229 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183218 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126271 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104236 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143017 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123767 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 109988 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110211 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 43947 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 95321 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 102940 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 86742 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104461 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105078 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122818 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139359 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137406 перегляди
Актуальне
ВРП отримала 176 повідомлень про втручання у роботу суддів з початку року

ВРП отримала 176 повідомлень про втручання у роботу суддів з початку року

Київ • УНН

 • 12124 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. За перше півріччя 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшло 176 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів. Після їх розгляду встановлено, що 105 повідомлень не мають підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

"Протягом першого півріччя 2020 року Вища рада правосуддя отримала 176 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за шість місяців з початку року Вища рада правосуддя розглянула 144 таких повідомлення та ухвалила 26 рішень про вжиття заходів реагування, а саме:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, та інші.

"105 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, Вища рада правосуддя розцінила як такі, що не містять підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. На кінець першого півріччя нерозглянутими залишаються 123 повідомлення про втручання", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж роботи Вищого антикорупційного суду, з вересня 2019 року по червень 2020 року, було засуджено трьох адвокатів, двох екснардепів, двох суддів, керівника держпідприємтсва та депутата міськради. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32