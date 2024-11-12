Время действовать, Неудержимые: как адаптивный спорт ускоряет путь реабилитации и реинтеграции для ветеранов и людей с инвалидностью

Ветеран Богдан Ключка весной 2022-го пошел добровольцем в 110-ю отдельную механизированную бригаду - пулеметчиком. Защищал окрестности Красногоровки, что вблизи Авдеевки. Там, во время выполнения задания, был ранен, потерял ногу. После протезирования и реабилитации вернулся на работу, а также увлекся ампфутболом на траве и волейболом в зале.

Для меня это возможность поддерживать свою физическую форму и быть в кругу тех, кто имеет похожий опыт - говорит ветеран Богдан.

Он - участник черкасской команды МСК "Днепр", которая провела показательную тренировку для ветеранов и людей с инвалидностью по ампфутболу. Это разновидность футбола на костылях для людей, которые потеряли конечности.

Адаптивный клуб МСК "Днепр" - один из 15 победителей конкурса "Время действовать, Неудержимые", который на условиях софинансирования получил грантовую поддержку от Благотворительного фонда "МХП-Общине" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Рядом", Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках социального проекта Президента Украины „Активные парки - локации здоровой Украины".

Наш Фонд "МХП-Громаде" уже почти 10 лет сосредотачивает свою деятельность на восстановлении и развитии украинских общин. И когда мы полтора года назад начали реализовать программу поддержки военных и ветеранов "МХП Рядом", то поняли, что именно занятия адаптивным спортом ускоряют путь реабилитации и реинтеграции раненых военнослужащих и людей с инвалидностью. И следующим вызовом для нас стало то, что во многих общинах нет современных адаптивных спортивных клубов с качественным инвентарем и обученных тренеров. Поэтому в рамках грантового конкурса "Время действовать, Неудержимые" поддержали создание 15 адаптивных клубов в разных селах и городах страны - говорит Александр Пахолюк, директор БФ «МХП - Громаде».

Сейчас на базе клуба МСК "Днепр" занимается более 80 ветеранов войны и людей с инвалидностью. Работают секции: ампфутбол, волейбол сидя, настольный теннис, стрельба из лука, пауэрлифтинг, легкая атлетика. В планах - открыть секцию по гребле на тренажерах и плаванию.

"Для нас важно создать условия безбарьерности для лиц с инвалидностью, в частности вследствие войны, чем, соответственно, мы и занимаемся. Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптивных клубов для занятий физической культурой, общения с единомышленниками и получения профессиональной поддержки от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь громады. Итак, конкурс грантов для общин, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Неудержимые", является большой возможностью начать деятельность в этом направлении", - рассказывает Александр Божок, и. о. директора ГУ „Спорт для всех".

Также в рамках конкурса "Время действовать, Неудержимые" прошел образовательный модуль по повышению профессиональных компетенций и по бухгалтерскому сопровождению. Тренеры спортивных залов получили соответствующие сертификаты от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Мы поддерживаем развитие адаптивного спорта и на нашем предприятии "МХП - Урожай" и обществе. При поддержке программы "МХП Рядом" в Черкассах проводили инклюзивные соревнования "Победа Непокоренных", где ветераны и люди с инклюзивностью соревновались в гребле на тренажерах, жиме лежа, аэробайках и рывке гири. Такие мероприятия показывают, что наши защитники не только на поле боя, но и в спорте остаются примером для подражания - рассказывает Александр Воскобойник, директор «МХП - Урожай» Центрального Хаба МХП.

По словам заместителя Министра молодежи и спорта Украины Сергея Тимофеева, в Украине уже более 80 адаптивных клубов, где проводятся занятия по джиу-джитсу, общей физической подготовке, плаванию, скандинавской ходьбе, регби и стрельбе из лука. Все направления адаптированы для людей с инвалидностью.

Одним из приоритетов Министерства молодежи и спорта Украины на сегодня является развитие адаптивного спорта, чтобы создать условия для ветеранов войны, людей с инвалидностью, людей с ограничениями повседневного функционирования участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, что обеспечит восстановление их физического здоровья и улучшение психоэмоционального состояния. Адаптивный спорт - это о возможности вернуться к активной социальной жизни, найти поддержку единомышленников и почувствовать собственную силу. Адаптивные клубы создают безопасную среду не только для качественного физического и ментального восстановления, но и для социальной адаптации, способствуют преодолению барьеров и помогают восстановить уверенность в своих возможностях. Такие проекты, взаимодействие власти, бизнеса, институтов гражданского общества обеспечивают развитие инклюзивного общества, где каждый менеджер понимает важность адаптивного спорта, а каждый бенефициар - имеет шанс на активную жизнь, восстановление и социальное взаимодействие - говорит Сергей Тимофеев, заместитель Министра молодежи и спорта Украины.

Адаптивный спорт - это не просто физическая активность, а комплексный подход к реабилитации и реинтеграции ветеранов и людей с инвалидностью. Спорт способствует восстановлению двигательных функций, повышает выносливость, улучшает общее состояние здоровья. И что важно - преимуществом адаптивного спорта является возможность постепенного возвращения к активной социальной жизни. Тренировки в команде, участие в соревнованиях, достижение личных рекордов дают людям возможность почувствовать поддержку и общность с другими, что положительно влияет на их социальную адаптацию.

Дополнительная информация:

"Время действовать, Неудержимые" - это конкурс грантов для громад, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба „Неудержимые".

Проект реализуется на территории 13 областей Украины, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.

Партнеры проекта: Благотворительный фонд "МХП - Громаде" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Рядом", Государственное учреждение "Всеукраинский центр физического здоровья населения „Спорт для всех" в рамках проекта „Активные парки" программы Президента Украины, Министерство молодежи и спорта Украины.

Проект направлен на создание и обустройство в громадах спортивных центров, адаптированных для лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью вследствие войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общества.