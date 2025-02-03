Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Соединение узла Раху и Нептуна в знаке Рыб произойдет впервые за 180 лет, влияя на духовное развитие людей. Астролог рассказала о влиянии этого события и других планет на каждый знак зодиака с 3 по 9 февраля.

Редкое астрологическое событие, которое произойдет на этой недели, повлияет на духовное развитие и психологическое состояние. О том, что нас ждет в период с 3 по 9 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе и на протяжении всего февраля важным событием станет редкое астрологическое соединение узла Раху и планеты Нептун в знаке Рыб, которое происходит лишь раз в 180 лет. В этом знаке Нептун находится в своей обители, обладая максимальной силой, и способствует мощному духовному развитию, влияя на наше глубинное психологическое состояние. Соединение с точкой развития Раху, указывающей на наши текущие цели, указывает на необходимость погружения во внутренние вопросы

- рассказала астролог.

По словам Ксении Базиленко, в этот период из подсознания начнут выходить ранее накопленные психологические состояния. У многих людей это проявится в виде неудовлетворенности, страхов, переживаний и усталости, накопленных годами.  Как отметила астролог, каждый будет решать свои внутренние конфликты по-своему, и существует три основных пути:

  • Нижний уровень: Люди, погруженные в претензии к жизни, страхи и обиды, могут столкнуться с психическими расстройствами, склонностью к злоупотреблению препаратами, приглушающими сознание, или даже наркотиками. Это состояние может привести к искажению восприятия реальности.
    • Средний уровень: Те, кто работают над собой, смогут использовать этот период для анализа своего внутреннего мира. Психология или духовные знания помогут достичь значительного прогресса, который останется с ними на долгие годы.
      • Высший уровень: Люди, стремящиеся к глубокому духовному развитию, смогут значительно продвинуться в своей вере и внутреннем росте.

        На общем уровне соединение Раху и Нептуна обострит вопросы религии и духовного поиска. Желание людей познать Бога будет усиливаться, выдвигая религиозные темы на передний план. Поскольку знак Рыб и Нептун символизируют тайны, это время будет активным для спецслужб и закулисных политических игр, которые достигнут своего пика. Однако в феврале эти процессы будут скрытыми, а их явное проявление ожидается в марте

        - заявляет Базиленко.

        Влияние Венеры

        Как отмечает астролог, соединение Раху и Нептуна также сопровождается влиянием Венеры. Вопросы любви и взаимоотношений выйдут на первый план. Многие люди могут встретить свою вторую половинку, а в существующих отношениях возможно либо укрепление связи, либо разрыв.

        В течение всего февраля и до середины весны Венера будет оставаться в центре внимания из-за её ретроградной петли, которая начнется в марте и продлится до середины апреля. С 4 февраля Венера перейдет из знака Рыб, где она находилась в экзальтированном положении и способствовала гармонии в отношениях, в знак Овна. В Овне Венера станет более агрессивной, что может привести к страстям, конфликтам и даже разрывам. В этот период важно бережно относиться к личным отношениям

        - предостерегает Базиленко.

        Аспекты Марса и Сатурна

        На этой неделе ретроградный Марс будет формировать гармоничный аспект с Сатурном. Это создаст условия для продвижения дел, если опираться на четкость, рассудительность и детальное планирование. В таком случае можно ожидать хорошие результаты своих усилий, утверждает астролог. 

        Влияние Луны

        По словам Базиленко, 4 и 5 февраля Луна будет образовывать сложные аспекты, что может привести к импульсивным действиям и вспышкам агрессии. Однако с четверга до конца недели Луна перейдет в более благоприятные аспекты, способствуя внутренней гармонии и ощущению счастья. На выходных Луна будет находиться в знаке Рака, поэтому астролог рекомендует провести это время в кругу родных и близких, чтобы зарядиться положительной энергией и укрепить взаимоотношения.

        ОВНЫ

        Эта неделя будет очень активной и удачной, где вы сможете реализовать все свои планы. Командная работа будет важна для достижения больших результатов. Начало недели может быть эмоциональным, поэтому постарайтесь избегать конфликтов, чтобы не допустить ошибок. В течение недели вопросы любви выйдут на первый план, но важно не поддаваться излишним страстям и ревности, особенно во второй половине недели. Старайтесь гармонизировать свои отношения.

        ТЕЛЬЦЫ

        На этой неделе вам предстоит полностью сосредоточиться на достижении целей и реализации задуманных планов. Откажитесь от упрямства и категоричности, действуйте сообща, опираясь на поддержку коллектива и единомышленников. В середине недели вас ждет эмоциональный подъем, что позволит генерировать новые идеи. В личных отношениях вас ждет успех.

        БЛИЗНЕЦЫ

        Ваш авторитет продолжит расти, и окружающие будут относиться к вам с уважением, если вы будете активно развивать свои идеи и делать публичные заявления. Вы получите поддержку из-за рубежа или в работе с иностранцами. Если вы находитесь за границей, сейчас удачное время для получения нужных документов. На выходных вас ждет удача и приятный отдых.

        РАКИ

        Сейчас для вас очень активный период, который принесет положительные результаты, если вы будете прикладывать максимум усилий. Вы можете получить одобрение руководства и успешно справляться с кризисными ситуациями. Это время подходит для получения материальной выгоды, поиска инвесторов и выгодных вложений.

        ЛЬВЫ

        Для успеха на этой неделе важно быть дипломатичными и учитывать интересы других, избегая чрезмерного эгоизма. Не вступайте в конфликты с руководством. Вы можете получить помощь в сложных вопросах и удачно отправиться в поездки или путешествия.

        ДЕВЫ

        Ваша активная позиция поможет вам быстрее реализовать все задуманное, особенно в профессиональной сфере. Активно займитесь вопросами здоровья: спортом и правильным питанием. На выходных обязательно выделите время для отдыха и приятных впечатлений.

        ВЕСЫ

        Наступает период восстановления сил и отдыха. Сейчас лучше всего пополнять ресурс через творчество, приятное общение и впечатления. Общение с родными и детьми принесет радость. Одинокие Весы могут встретить свою вторую половинку.

        СКОРПИОНЫ

        Эта неделя будет посвящена бытовым и семейным вопросам. Вы сможете решить их эффективно и получить хорошие результаты, так как родные сейчас особенно нуждаются в вашей поддержке. Удачно сложится отдых в дальней поездке. В отношениях с супругами стоит проявлять осторожность, избегать упрямства и ревности.

        СТРЕЛЬЦЫ

        Неделя будет насыщена информацией и важными встречами. Постарайтесь избегать конфликтов и упрямства. Вы успеете наладить многие бытовые дела и успешно решить острые вопросы. В любви вас ждет удача.

        КОЗЕРОГИ

        На этой неделе вас ждет большая финансовая удача. Займитесь расширением бизнеса, поиском новых возможностей для заработка и новых источников дохода. Обращение к специалистам поможет вам решить важные вопросы. Юридические дела также могут разрешиться в вашу пользу. В любви возможны сильные страсти, поэтому будьте осторожны, чтобы избежать разрыва отношений.

        ВОДОЛЕИ

        Самореализация станет ключевой темой этой недели. Исследуйте новые сферы и разбирайтесь в своих желаниях, проявляйте себя ярко. Неделя обещает быть стабильной и удачной, особенно в сфере деятельности. Поддержка коллектива будет ощутимой. В отношениях с родными возможны напряжения, поэтому избегайте конфликтов. В любви ждите новых интересных знакомств.

        РЫБЫ

        Неделя будет спокойной и подходящей для внутренней работы. Следуйте четким планам и выполняйте задачи вовремя, чтобы к концу недели получить хорошие результаты. Также неделя обещает успех в делах, но на дорогах будьте осторожны. Избегайте конфликтов и напряженных ситуаций в общении.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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