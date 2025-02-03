Час боротьби зі своїми внутрішніми конфліктами: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 - 9 лютого

Рідкісна астрологічна подія, яка відбудеться цього тижня, вплине на духовний розвиток і психологічний стан. Про те, що на нас чекає в період з 3 по 9 лютого спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня і протягом усього лютого важливою подією стане рідкісне астрологічне з'єднання вузла Раху і планети Нептун у знаку Риб, яке відбувається лише раз на 180 років. У цьому знаку Нептун перебуває у своїй обителі, маючи максимальну силу, і сприяє потужному духовному розвитку, впливаючи на наш глибинний психологічний стан. З'єднання з точкою розвитку Раху, що вказує на наші поточні цілі, вказує на необхідність занурення у внутрішні питання - розповіла астролог.

За словами Ксенії Базиленко, у цей період із підсвідомості почнуть виходити раніше накопичені психологічні стани. У багатьох людей це проявиться у вигляді незадоволеності, страхів, переживань і втоми, накопичених роками. Як зазначила астрологиня, кожен вирішуватиме свої внутрішні конфлікти по-своєму, і існує три основні шляхи:

Нижній рівень: Люди, занурені в претензії до життя, страхи й образи, можуть зіткнутися з психічними розладами, схильністю до зловживання препаратами, що приглушують свідомість, або навіть наркотиками. Цей стан може призвести до спотворення сприйняття реальності.

Середній рівень: Ті, хто працюють над собою, зможуть використати цей період для аналізу свого внутрішнього світу. Психологія або духовні знання допоможуть досягти значного прогресу, який залишиться з ними на довгі роки.

Вищий рівень: Люди, які прагнуть глибокого духовного розвитку, зможуть значно просунутися у своїй вірі та внутрішньому зростанні.

На загальному рівні з'єднання Раху і Нептуна загострить питання релігії та духовного пошуку. Бажання людей пізнати Бога посилюватиметься, висуваючи релігійні теми на передній план. Оскільки знак Риб і Нептун символізують таємниці, цей час буде активним для спецслужб і закулісних політичних ігор, які досягнуть свого піку. Однак у лютому ці процеси будуть прихованими, а їхній явний прояв очікується в березні - заявляє Базиленко.

Вплив Венери

Як зазначає астролог, з'єднання Раху і Нептуна також супроводжується впливом Венери. Питання кохання і взаємин вийдуть на перший план. Багато людей можуть зустріти свою другу половинку, а в наявних стосунках можливе або зміцнення зв'язку, або розрив.

Протягом усього лютого і до середини весни Венера залишатиметься в центрі уваги через її ретроградну петлю, яка почнеться в березні і триватиме до середини квітня. З 4 лютого Венера перейде зі знака Риб, де вона перебувала в екзальтованому положенні і сприяла гармонії у стосунках, у знак Овна. В Овні Венера стане агресивнішою, що може призвести до пристрастей, конфліктів і навіть розривів. У цей період важливо дбайливо ставитися до особистих стосунків - застерігає Базиленко.

Аспекти Марса і Сатурна

Цього тижня ретроградний Марс формуватиме гармонійний аспект із Сатурном. Це створить умови для просування справ, якщо спиратися на чіткість, розсудливість і детальне планування. У такому разі можна очікувати на хороші результати своїх зусиль, стверджує астролог.

Вплив Місяця

За словами Базиленка, 4 і 5 лютого Місяць утворюватиме складні аспекти, що може призвести до імпульсивних дій і спалахів агресії. Однак із четверга до кінця тижня Місяць перейде в сприятливіші аспекти, сприяючи внутрішній гармонії та відчуттю щастя. На вихідних Місяць перебуватиме у знаку Рака, тому астролог рекомендує провести цей час у колі рідних і близьких, щоб зарядитися позитивною енергією і зміцнити взаємини.

ОВНИ

Цей тиждень буде дуже активним і вдалим, де ви зможете реалізувати всі свої плани. Командна робота буде важливою для досягнення великих результатів. Початок тижня може бути емоційним, тому постарайтеся уникати конфліктів, щоб не припуститися помилок. Протягом тижня питання любові вийдуть на перший план, але важливо не піддаватися зайвим пристрастям і ревнощам, особливо в другій половині тижня. Намагайтеся гармонізувати свої стосунки.

ТЕЛЬЦІ

Цього тижня вам доведеться повністю зосередитися на досягненні цілей і реалізації задуманих планів. Відмовтеся від упертості й категоричності, дійте спільно, спираючись на підтримку колективу й однодумців. У середині тижня на вас чекає емоційний підйом, що дасть змогу генерувати нові ідеї. В особистих стосунках на вас чекає успіх.

БЛИЗНЮКИ

Ваш авторитет продовжить зростати, і оточуючі ставитимуться до вас із повагою, якщо ви активно розвиватимете свої ідеї та робитимете публічні заяви. Ви отримаєте підтримку з-за кордону або в роботі з іноземцями. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зараз вдалий час для отримання потрібних документів. На вихідних на вас чекає удача і приємний відпочинок.

РАКИ

Зараз для вас дуже активний період, який принесе позитивні результати, якщо ви докладатимете максимум зусиль. Ви можете отримати схвалення керівництва й успішно справлятися з кризовими ситуаціями. Цей час підходить для отримання матеріальної вигоди, пошуку інвесторів і вигідних вкладень.

ЛЕВИ

Для успіху цього тижня важливо бути дипломатичними і враховувати інтереси інших, уникаючи надмірного егоїзму. Не вступайте в конфлікти з керівництвом. Ви можете отримати допомогу в складних питаннях і вдало вирушити в поїздки або подорожі.

ДІВИ

Ваша активна позиція допоможе вам швидше реалізувати все задумане, особливо в професійній сфері. Активно займіться питаннями здоров'я: спортом і правильним харчуванням. На вихідних обов'язково виділіть час для відпочинку та приємних вражень.

ТЕРЕЗИ

Настає період відновлення сил і відпочинку. Зараз найкраще поповнювати ресурс через творчість, приємне спілкування і враження. Спілкування з рідними та дітьми принесе радість. Самотні Терези можуть зустріти свою другу половинку.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень буде присвячений побутовим і сімейним питанням. Ви зможете розв'язати їх ефективно й отримати хороші результати, оскільки рідні зараз особливо потребують вашої підтримки. Вдало складеться відпочинок у далекій поїздці. У стосунках із подружжям варто проявляти обережність, уникати впертості й ревнощів.

СТРІЛЬЦІ

Тиждень буде насичений інформацією і важливими зустрічами. Постарайтеся уникати конфліктів і впертості. Ви встигнете налагодити багато побутових справ і успішно вирішити гострі питання. У коханні на вас чекає удача.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня на вас чекає велика фінансова удача. Займіться розширенням бізнесу, пошуком нових можливостей для заробітку і нових джерел доходу. Звернення до фахівців допоможе вам вирішити важливі питання. Юридичні справи також можуть вирішитися на вашу користь. У коханні можливі сильні пристрасті, тому будьте обережні, щоб уникнути розриву стосунків.

ВОДОЛІЇ

Самореалізація стане ключовою темою цього тижня. Досліджуйте нові сфери і розбирайтеся у своїх бажаннях, проявляйте себе яскраво. Тиждень обіцяє бути стабільним і вдалим, особливо у сфері діяльності. Підтримка колективу буде відчутною. У стосунках із рідними можливі напруження, тому уникайте конфліктів. У коханні чекайте нових цікавих знайомств.

РИБИ

Тиждень буде спокійним і придатним для внутрішньої роботи. Дотримуйтесь чітких планів і виконуйте завдання вчасно, щоб до кінця тижня отримати хороші результати. Також тиждень обіцяє успіх у справах, але на дорогах будьте обережні. Уникайте конфліктів і напружених ситуацій у спілкуванні.