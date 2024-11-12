Временное закрытие пункта пропуска анонсировали на границе с Молдовой: что стоит знать
Киев • УНН
13 ноября в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» будет приостановлена работа из-за отключения электропитания. Технические работы продлятся с 14:00 до 19:00.
В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», что на границе с Молдовой, 13 ноября будет приостановлена работа, предупредили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.
В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» приостановят пропускные операции. По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание
Путешественников просят учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.
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