Временное закрытие пункта пропуска анонсировали на границе с Молдовой: что стоит знать

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», что на границе с Молдовой, 13 ноября будет приостановлена работа, предупредили во вторник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

В пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» приостановят пропускные операции. По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Путешественников просят учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

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