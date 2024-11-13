Временные ограничения мощности для бизнеса отменены, на завтра не прогнозируются - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине отменили временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно и рекомендует бизнесу активнее импортировать электроэнергию.
В Украине отменили временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности. 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.
«Временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности отменены. Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется», - говорится в сообщении.
Укрэнерго призывает, потреблять электроэнергию экономно с 7:00 до 22:00.
«Не включайте в это время несколько мощных приборов одновременно
Призываем бизнес - активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем», - отмечается в сообщении.
Дополнение
НЭК «Укрэнерго» сообщало, что ограничения потребления электроэнергии вводят 13 ноября для бизнеса и промышленных потребителей, никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.
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