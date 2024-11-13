Временные ограничения мощности для бизнеса отменены, на завтра не прогнозируются - Укрэнерго

В Украине отменили временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности. 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

«Временные ограничения мощности для бизнеса и промышленности отменены. Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется», - говорится в сообщении.

Укрэнерго призывает, потреблять электроэнергию экономно с 7:00 до 22:00.

«Не включайте в это время несколько мощных приборов одновременно

Призываем бизнес - активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем», - отмечается в сообщении.

Дополнение

НЭК «Укрэнерго» сообщало, что ограничения потребления электроэнергии вводят 13 ноября для бизнеса и промышленных потребителей, никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.

Почему энергетики вынуждены сделать "пит-стоп" и вводить ограничения для бизнеса - ответ ДТЭК