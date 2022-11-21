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Уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины и подорвать стабильность в Европе – Санду

Уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины и подорвать стабильность в Европе – Санду

Киев • УНН

 • 473886 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Молдовы Майя Санду считает, что уязвимость Молдовы может ослабить устойчивость Украины, а также стабильность на остальном европейском континенте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Из-за жестокой агрессии россии против нашего соседа - Украины - наша страна теперь сталкивается с серьезными затратами и повышенными рисками, которые угрожают сорвать выбранный нами путь и ослабить безопасность Европы", - сказала Санду.

Она сообщила, что по состоянию на ноябрь российские удары по энергетической инфраструктуры Украины лишили бывшие молдавские источники импортированной электроэнергии.

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"Еще до наступления зимы энергетический кризис и экономические последствия войны по соседству уже оказывают значительное влияние на жизнь людей, экономику страны и наш будущий рост. Инфляция приближается к 35%, цены взлетели к небесам, торговые пути нарушены, и настроения инвесторов ослабли", - сказала Санду.

Она добавила, что, вероятно, экономика в итоге сократится.

"Наша уязвимость может ослабить устойчивость Украины, а также стабильность на остальном континенте", - заявила Санду.

Она отметила, что хотя Молдова является самым уязвимым соседом Украины, она также охраняет ее вторую по протяженности границу - после границы с россией. На этих 1222 километрах Молдова является передовым государством по борьбе с оружием, наркотиками и торговлей людьми.

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"Наша страна приютила более 650 000 беженцев с первых дней российского вторжения. На данный момент более 80 000 из них решили остаться, и мы готовимся принять еще зимой, если им придется спасаться от военной эскалации или отсутствия тепла, электричества и воды", – рассказала Санду.

Она подчеркнула, что Европе и Украине нужна сильная Молдова.

"Достаточно сильная, чтобы поддержать Украину во время войны. Достаточно сильная, чтобы поддерживать мир и стабильность в нашем регионе. Достаточно сильная, чтобы приютить беженцев. И достаточно сильная, чтобы стать естественным центром восстановления юга Украины после войны. Точно так же, как нельзя допустить, чтобы россия победила в Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдавии. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести это бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", - сказала Санду.

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