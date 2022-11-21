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Вразливість Молдови може послабити стійкість України та підірвати стабільність в Європі – Санду

Вразливість Молдови може послабити стійкість України та підірвати стабільність в Європі – Санду

Київ • УНН

 • 473889 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Молдови Мая Санду вважає, що вразливість Молдови може послабити стійкість України, а також стабільність на решті європейського континенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

"Через жорстоку агресію росії проти нашого сусіда - України - наша країна тепер стикається із серйозними витратами та підвищеними ризиками, які загрожують зірвати обраний нами шлях та послабити безпеку Європи", - сказала Санду.

Вона повідомила, що станом на листопад російські удари по енергетичній інфраструктурі України позбавили колишні молдавські джерела імпортованої електроенергії.

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"Ще до настання зими енергетична криза та економічні наслідки війни по сусідству вже значно впливають на життя людей, економіку країни та наше майбутнє зростання. Інфляція наближається до 35%, ціни злетіли до небес, торговельні шляхи порушені, і настрої інвесторів послабшали", - сказала Санду.

Вона додала, що, ймовірно, економіка зрештою скоротиться.

"Наша вразливість може послабити стійкість України, а також стабільність на іншому континенті", - заявила Санду.

Вона зазначила, що хоча Молдова є найуразливішим сусідом України, вона також охороняє її другий за протяжністю кордон - після кордону з росією. На цих 1222 кілометрах Молдова є передовою державою у боротьбі зі зброєю, наркотиками та торгівлею людьми.

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"Наша країна дала притулок понад 650 000 біженцям з перших днів російського вторгнення. На даний момент понад 80 000 з них вирішили залишитися, і ми готуємося прийняти ще взимку, якщо їм доведеться рятуватися від військової ескалації або відсутності тепла, електрики та води", - розповіла Санду.

Вона наголосила, що Європі та Україні потрібна сильна Молдова.

"Досить сильна, щоб підтримати Україну під час війни. Досить сильна, щоб підтримувати мир та стабільність у нашому регіоні. Досить сильна, щоб дати притулок біженцям. І досить сильна, щоб стати природним центром відновлення півдня України після війни. Так само, як не можна допустити, щоб росія перемогла в Україні, не можна допустити, щоб її гібридні методи спрацювали в Молдові. Ми зробимо свій внесок у захист європейських цінностей, незважаючи на нав'язані нам поневіряння. Ціна висока, і ми готові нести цей тягар. Але ми не можемо зробити це самостійно", - сказала Санду.

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