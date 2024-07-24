В результате ночных атак рф с оккупированного левобережья в поселке Приозерное повреждены трансформатор и кабель. Сейчас населенный пункт остался без электричества и воды, специалисты оценивают ущерб.
В Херсонской области в результате ночных атак российских войск в Приозерном повреждены трансформатор и кабель. Сейчас поселок остался без электричества и воды, специалисты оценивают ущерб, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Этой ночью армия рф с временно оккупированного левобережья атаковала Приозерное Камышанского старостинского округа. Вследствие вражеских обстрелов выведены из строя трансформатор и кабель. Сейчас в поселке отсутствуют электро- и водоснабжение
Специалисты, по его словам, изучают объем повреждений, чтобы приступить к аварийно-спасательным работам.
Через нічну атаку рф на Херсон ще одна людина постраждала, за добу в області загиблий і двоє поранених24 июля 2024, 06:42 • 20638 просмотров