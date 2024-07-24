В Херсонской области в результате ночных атак российских войск в Приозерном повреждены трансформатор и кабель. Сейчас поселок остался без электричества и воды, специалисты оценивают ущерб, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Этой ночью армия рф с временно оккупированного левобережья атаковала Приозерное Камышанского старостинского округа. Вследствие вражеских обстрелов выведены из строя трансформатор и кабель. Сейчас в поселке отсутствуют электро- и водоснабжение - написал Мрочко в Telegram.

Специалисты, по его словам, изучают объем повреждений, чтобы приступить к аварийно-спасательным работам.

Через нічну атаку рф на Херсон ще одна людина постраждала, за добу в області загиблий і двоє поранених