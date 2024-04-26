Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера, а также пострадал их сын, и произошло это после выдачи местным жителям гуманитарной помощи, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена - написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, "за медицинской помощью обратился их 18-летний сын".

"Обстрел осуществлен после выдачи жителям села гуманитарной помощи", - указал Синегубов.

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