Вражеские беспилотники заметили в небе Киевщины, работает ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, силы ПВО работают по целям. Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В небе Киевщины заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, жителей Киевщины призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
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