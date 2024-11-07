Вражеские беспилотники зафиксировали на Киевщине, работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА, работают силы противовоздушной обороны. Население призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.
Добавим
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.