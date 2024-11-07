Вражеские беспилотники зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

«Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО», - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

«Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», - резюмировали в ОВА.

Добавим

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.