Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  189675 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  161077 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  139828 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  139993 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  176102 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  184863 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  156925 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  145384 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  142468 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132151 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121195 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113001 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103528 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146742 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143747 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrazheskaya-raketa-kh-59-unichtozhena-v-dneprovskom-raione

Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 12:20  •  15174 просмотра

Read in English

Воздушное командование "Восток" уничтожило управляемую ракету Х-59 над Днепровским районом

В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена вражеская ракета, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Как указали в воздушном командовании "Восток", речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59, пишет УНН.

"Наши воины из ВК "Восток" уничтожили ракету над Днепровским районом. Спасибо, защитники и защитницы!" - написал Лысак в Telegram.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - добавили в командовании.

Ранее

В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе вражеских ударов и объявления воздушной тревоги в ряде областей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ворожу ракету Х-59 знищено у Дніпровському районі
Hostile X-59 missile destroyed in Dniprovskyi district
Новости по теме

Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Воздушное командование "Восток" уничтожило управляемую ракету Х-59 над Днепровским районом.

Война •   •  15174 просмотра
Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к сотрудничеству с коллегой из Польши и призвал польских производителей оружия к партнерству с украинскими компаниями.

Политика •   •  13852 просмотра
Умеров ожидает плодотворного сотрудничества с новым министром обороны Польши, призвал польских производителей оружия к партнерству

Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике

Российские войска запустили ракеты из Крыма в направлении Кропивницкого.

Война •   •  18548 просмотра
Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике

В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне воздушной тревоги

После объявления воздушной тревоги из-за активности вражеской тактической авиации в Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов.

Война •   •  21425 просмотра
В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне воздушной тревоги

Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр

Эстония демонстрирует готовность подписать соглашение с Украиной о содействии мобилизации украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Эстонии.

Политика •   •  19893 просмотра
Эстония готова доставить Украине тех, кто подлежит мобилизации - министр

Танк, БТР, "буханка", "шишига": ГУР поделилось кадрами работы по технике оккупантов FPV-дронами на Запорожье

Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую военную технику на Запорожье, как показано на видео Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Российские потери включают танк, БТР и другую технику за один день операции.

Война •   •  22125 просмотра
Танк, БТР, "буханка", "шишига": ГУР поделилось кадрами работы по технике оккупантов FPV-дронами на Запорожье

Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 134 компаний, в том числе российских граждан и юридических лиц, в соответствии с указами № 851/2023 и 851/2023.

Политика •   •  20266 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян

Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило схему уклонения от призыва, по которой руководитель аппарата Киевской городской военной администрации помогал депутатам городского совета уклоняться от военной службы с помощью фиктивных командировок.

Криминал и ЧП •   •  19071 просмотра
Высокопоставленный чиновник КГВА помогал депутатам горсовета уклоняться от военной службы - ГБР

Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы

Украина расширила ипотечную программу "єОселя", включив в нее дома и таунхаусы, не старше 3 лет.

Экономика •   •  20341 просмотра
Ипотечную программу "єОселя" расширяют на дома и таунхаусы

В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА

В Криворожском районе защитники успешно сбили два вражеских беспилотника.

Война •   •  21577 просмотра
В Криворожском районе Днепропетровской области сбили два вражеских беспилотника - ОВА