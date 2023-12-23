Вражеская ракета Х-59 уничтожена в Днепровском районе

Зеленский ввел санкции против более 130 фирм и 51 человека, включая россиян

Президент Украины Зеленский ввел санкции против 51 физического лица и 134 компаний, в том числе российских граждан и юридических лиц, в соответствии с указами № 851/2023 и 851/2023.