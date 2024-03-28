Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Райгородка. Еще двое жителей области получили ранения, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 27 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Райгородке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1894 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4741. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что 27 марта российские войска атаковали жилой квартал города Украинск Донецкой области, два человека получили ранения.