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В Одессе прогремел взрыв
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Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении
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Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами
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Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух
За минувшие сутки российские войска убили одного жителя Райгородка и ранили еще двух в Донецкой области.
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших
28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.
россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов
Россияне атаковали четыре громады в Сумской области, применив авиацию, артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего произошло 19 взрывов.
На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки
Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв. В области воздушная тревога. Также было сообщения о ракете, летевшей в сторону Одесской области.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 2 человека погибли и 4 получили ранения.
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении
Снайперы спецназовцев ликвидировали российских оккупантов, прикрывая и уничтожая вражеские цели на Авдеевском направлении.
Колумбия высылает аргентинских чиновников
Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".
Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами
Во вторник, 27 марта, российская армия атаковала Николаевскую область, применив баллистические ракеты, артиллерию и беспилотники, повредив инфраструктуру, ранив 12 человек и нанеся незначительные повреждения жилым домам.
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения
Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.