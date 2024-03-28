Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  113407 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  119336 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  123763 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  145236 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125796 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139074 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126129 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143645 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134961 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179999 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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20 марта 2024, 17:18  •  480289 просмотра
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  499140 просмотра

Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

За минувшие сутки российские войска убили одного жителя Райгородка и ранили еще двух в Донецкой области.

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Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.

Война •   •  5214 просмотра
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

Россияне атаковали четыре громады в Сумской области, применив авиацию, артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего произошло 19 взрывов.

Война •   •  5621 просмотра
россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.

Война •   •  9031 просмотра
На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. В области воздушная тревога. Также было сообщения о ракете, летевшей в сторону Одесской области.

Война •   •  11060 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 2 человека погибли и 4 получили ранения.

Война •   •  10661 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы спецназовцев ликвидировали российских оккупантов, прикрывая и уничтожая вражеские цели на Авдеевском направлении.

Война •   •  11731 просмотра
Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".

политика •   •  12875 просмотра
Колумбия высылает аргентинских чиновников

Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Во вторник, 27 марта, российская армия атаковала Николаевскую область, применив баллистические ракеты, артиллерию и беспилотники, повредив инфраструктуру, ранив 12 человек и нанеся незначительные повреждения жилым домам.

Общество •   •  13555 просмотра
Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.

Общество •   •  13451 просмотра
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения