Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения домов и объектов инфраструктуры

российские войска за прошедшие сутки 84 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области, в частности, применили 21 беспилотник. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Оккупанты били по 19 городам и селам на линии огня - зафиксировано 84 удара - написал Малашко в Telegram.

Детали

российские войска обстреляли из РСЗО Новоданиловку и Новодаровку, а также атаковали 21 беспилотником Гуляйполе, Чаривне, Красное, Малиновку, Новодаровку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Пятихатки.

61 вражеский артудар пришелся по территории Новоандреевки, Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботино, Каменистого, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

"Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - сообщил Малашко.

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