Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения домов и объектов инфраструктуры
россияне 15 января 84 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области. Без пострадавших, есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.
Враг обстрелял пункт "скорой" в Херсонской области
Из-за вражеского удара по пункту "скорой" в Станиславе поврежден спецавтомобиль.
В лесу на Харьковщине мужчина подорвался на взрывном предмете
В лесу возле поселка Золочев на Харьковщине мужчина подорвался на взрывном предмете. Состояние - тяжелое.
В Николаевской области армия рф атаковала громаду FPV-дронами
Враг направил по Куцурубской громаде два FPV-дрона.
россияне выпустили по Херсонской области 788 снарядов, есть раненые
Армия рф попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, магазин в Херсоне.
"Это вам за Днепр": командующий ВС ВСУ сделал "послание" врагу
Олещук сделал заявление на фоне информации о сбитии российского самолета А-50.
Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду
Все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе. Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.
Лидеры Конгресса представили соглашение об избежании шатдауна
Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США представили соглашение, которое позволит предотвратить закрытие государственного сектора до начала марта.
Еще плюс 980 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 370 980 человек личного состава и 6089 танков.
За сутки произошло 94 боевых столкновения на передовой - Генштаб
Враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.