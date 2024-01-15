Ворог за добу обстріляв 19 населених пунктів Запорізької області: є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури
Київ • УНН
росіяни 15 січня 84 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області. Без постраждалих, є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.
російські війська минулої доби 84 рази вдарили по населених пунктах Запорізької області, зокрема, застосували 21 безпілотник. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Про це у понеділок повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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російські війська обстріляли з РСЗВ Новоданилівку та Новодарівку, а також атакували 21 безпілотником Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку й П'ятихатки.
61 ворожий артудар прийшовся по території Новоандріївки, Залізничного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботиного, Кам'янистого, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - повідомив Малашко.
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