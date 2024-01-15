На Миколаївщині армія рф атакувала громаду FPV-дронами
Київ • УНН
Ворог спрямував по Куцурубській громаді два FPV-дрони
Російські війська минулої доби атакували громаду у Миколаївській області двома FPV-дронами, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 14 січня, ворог спрямував по Куцурубській громаді два FPV-дрони. Уражено відкриті території. Руйнувань та постраждалих немає
Через ворожі обстріли на Миколаївщині було пошкоджено будинки та лінії електромережі13.01.24, 11:16 • 35567 переглядiв