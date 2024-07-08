Враг за сутки обстрелял 14 населенных пунктов Донетчины: по меньшей мере двое погибших и четверо раненых
Киев • УНН
По меньшей мере двое жителей Донецкой области погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела российскими войсками 14 населенных пунктов, повреждены 16 гражданских объектов, включая жилые дома и объекты инфраструктуры.
По меньшей мере двое жителей Донетчины погибли, еще четверо получили ранения в результате вражеских обстрелов 7 июля. Под огнем российских войск находились 14 населенных пунктов области, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, в течение суток армия рф нанесла по региону 2275 ударов.
Враг обстрелял 14 населенных пунктов: город Курахово, поселки Гродовка, Ильинка, Кураховка, Новоэкономичное, Нью-Йорк, Северное, села Веселый Гай, Константинопольское, Мемрик, Михайловка, Новоселидовка, Плещеевка, Янтарное.
Повреждены 16 гражданских объектов - 14 жилых домов, зернохранилище, объект критической инфраструктуры.
В Гродовке россияне дроном попали по жилому сектору - убили гражданское лицо.
По меньшей мере один человек погиб и один получил травмы в результате ударов по Северному из стрелкового оружия и авиабомбой "КАБ-250". Повреждены два многоквартирных дома.
Двое раненых мирных жителей - в Нью-Йорке, еще один - в Ильиновке.
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