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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг за сутки обстрелял 14 населенных пунктов Донетчины: по меньшей мере двое погибших и четверо раненых

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 06:49  •  12093 просмотра

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По меньшей мере двое жителей Донецкой области погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела российскими войсками 14 населенных пунктов, повреждены 16 гражданских объектов, включая жилые дома и объекты инфраструктуры.

По меньшей мере двое жителей Донетчины погибли, еще четверо получили ранения в результате вражеских обстрелов 7 июля. Под огнем российских войск находились 14 населенных пунктов области, есть повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, в течение суток армия рф нанесла по региону 2275 ударов.

Враг обстрелял 14 населенных пунктов: город Курахово, поселки Гродовка, Ильинка, Кураховка, Новоэкономичное, Нью-Йорк, Северное, села Веселый Гай, Константинопольское, Мемрик, Михайловка, Новоселидовка, Плещеевка, Янтарное.

Повреждены 16 гражданских объектов - 14 жилых домов, зернохранилище, объект критической инфраструктуры.

В Гродовке россияне дроном попали по жилому сектору - убили гражданское лицо.

По меньшей мере один человек погиб и один получил травмы в результате ударов по Северному из стрелкового оружия и авиабомбой "КАБ-250". Повреждены два многоквартирных дома.

Двое раненых мирных жителей - в Нью-Йорке, еще один - в Ильиновке.

Херсонский район подвергся ракетному удару рф, в области двое раненых8 июля 2024, 05:25 • 17149 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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