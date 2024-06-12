Армия рф утром 12 июня атаковала Одесскую область баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг", передает УНН.

Российские оккупационные войска продолжают ракетный и авиационный террор южных регионов. Утром 12 июня 2024 года враг атаковал Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М" -говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" сообщили, что за прошедшие сутки вечером враг нанес авиационный удар управляемыми авиабомбами по Херсонщине.

Ранее сообщалось, что утром в Одессе был слышен взрыв.