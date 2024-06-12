Ворог вранці атакував "Іскандером" Одещину - ОК "Південь"
Київ • УНН
Російська армія атакувала Одеську область балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму вранці 12 червня.
Армія рф вранці 12 червня атакувала Одеську область балістичною ракетою "Іскандер-М". Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає УНН.
Російські окупаційні війська продовжують ракетний і авіаційний терор південних регіонів. Зранку 12 червня 2024 року ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою "Іскандер-М"
Також в ОК "Південь" повідомили, що минулої доби ввечері ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по Херсонщині.
Раніше повідомлялось, що вранці в Одесі було чутно вибух.