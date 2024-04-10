Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА

Российские войска сегодня ударили по Харьковскому району, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Горит магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди - написал Синегубов в Telegram.

Профильные службы, по его словам, работают на месте.

В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб