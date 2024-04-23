Враг ударил FPV-дроном и из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российские войска 22 апреля поздно вечером атаковали Никополь и ночью Червоногригорьевскую громаду. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Еще дважды вечером агрессор бил по Никополю. Поцелил по городу FPV-дроном. И вколотил из тяжелой артиллерии - написал Лысак в Telegram.

Кроме того, по словам Лысака, около полуночи артобстрел пережила и Червоногригорьевская громада, что на Никопольщине.

Прошло без погибших и пострадавших.

Остальная ночь в районе была тихой, добавил глава ОВА.

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