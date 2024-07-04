Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены

Армия рф нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесском районе. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены, передает УНН.

Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом - гражданская портовая инфраструктура. В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены - сообщил Кипер.

По его словам, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.

Как сообщили в Силах обороны Юга, враг нанес удар баллистической ракетой.

В Одессе прогремел взрыв на фоне предупреждений о ракетной угрозе