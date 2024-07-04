Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по гражданской портовой инфраструктуре в Одесской области 1 человек погиб и 7 получили ранения, повреждены портовые сооружения и здания.
Армия рф нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесском районе. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены, передает УНН.
Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом - гражданская портовая инфраструктура. В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены
По его словам, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.
Как сообщили в Силах обороны Юга, враг нанес удар баллистической ракетой.
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