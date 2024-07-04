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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены

Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 17:20  •  19962 просмотра

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В результате российского ракетного удара по гражданской портовой инфраструктуре в Одесской области 1 человек погиб и 7 получили ранения, повреждены портовые сооружения и здания.

Армия рф нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре в Одесском районе. Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены, передает УНН.

Враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Под ударом - гражданская портовая инфраструктура. В результате ракетной атаки один гражданский погиб, еще 7 ранены 

- сообщил Кипер.

По его словам, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения.

Как сообщили в Силах обороны Юга, враг нанес удар баллистической ракетой.

В Одессе прогремел взрыв на фоне предупреждений о ракетной угрозе4 июля 2024, 13:48 • 20854 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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