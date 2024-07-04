В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Перед этим в Воздушных Силах предупредили о скоростной цели в направлении Одесской области, передает УНН.

"В городе слышен взрыв, Будьте в безопасных местах", - написал Труханов в Telegram.

Глава ОГА Олег Кипер в свою очередь также призвал жителей Одесской области находиться в укрытиях и указал на ракетную опасность для региона.

Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После чего у себя в Telegram написали о скоростной цели в направлении Одесской области. Позже призвали жителей Черноморска срочно спуститься в укрытие.