В Одессе, Украина, прогремел взрыв, заставивший власти предупредить жителей региона о необходимости укрыться из-за ракетной угрозы.
В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Перед этим в Воздушных Силах предупредили о скоростной цели в направлении Одесской области, передает УНН.
"В городе слышен взрыв, Будьте в безопасных местах", - написал Труханов в Telegram.
Глава ОГА Олег Кипер в свою очередь также призвал жителей Одесской области находиться в укрытиях и указал на ракетную опасность для региона.
Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. После чего у себя в Telegram написали о скоростной цели в направлении Одесской области. Позже призвали жителей Черноморска срочно спуститься в укрытие.