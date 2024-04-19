Враг обстрелял центр Белополья на Сумщине: три человека ранены

Российские войска 19 апреля обстреляли центр Белополья Сумской области. Ранены три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом заявил председатель Белопольской общины Юрий Зарко в комментарии "Суспільному", передает УНН.

По его словам, россияне обстреляли Белополье примерно в 12:20 из самоходной артиллерийской установки.

"Было четыре "прилета" в центре города. Есть раненые люди, молодые люди. Сейчас за их жизнь борются медики. Сейчас известно о трех людях, неизвестно, что там еще. Тяжелые, все очень тяжелые. Повреждены также магазины и здания", - рассказал глава общины.

Дополнение

Российские войска в течение минувших суток нанесли 85 ударов по населенным пунктам Сумской области, один человек получил ранения, повреждены три многоквартирных жилых дома.