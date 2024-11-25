Враг обстрелял Херсонщину: трое раненых и повреждены десятки домов
Киев • УНН
Силы захватчиков нанесли удары по 14 населенным пунктам Херсонской области, включая Херсон. В результате атак повреждены 25 домов и газопровод, три человека получили ранения.
Террористы в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего 3 человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под интенсивными обстрелами и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Никольское, Инженерное, Зеленовка, Станислав, Приозерное, Велетенское, Томина Балка, Берислав, Николаевка и сам город Херсон.
По данным местных служб, вражеские войска ударили по жилым кварталам, в частности повредили три многоэтажки, 22 частных дома и газопровод. Обстрелы вызвали серьезные разрушения в инфраструктуре и зданиях.
В результате агрессии три человека получили ранения, их госпитализировали. Кроме того, из-за повреждения газопровода некоторые районы остались без газоснабжения.
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